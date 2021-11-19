Ипотечная ставка к концу года может превысить 10%

Спрогнозировали эксперты «Известий».

Такой показатель был зафиксирован в 2017–2018 годах. Сегодня ставки выросли до 8,87% на новостройки и до 9,26% на вторичку. Это уже выше допандемийного уровня.

Ипотечные проценты заметно увеличились с 15 ноября после изменения их «Сбером» (на новостройки – до 8,8%, на вторичку – до 9,1%), остальные банки следуют его примеру. Девелоперам же приходится идти на уступки клиентам – предоставлять скидки на квартиры или субсидированную застройщиком ипотеку.

Специалисты предполагают, что ЦБ на ближайшем заседании, вероятно, снова повысит ключевую ставку.