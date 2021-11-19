En+ Group установила новые детские игровые комплексы в Тулуне и Свирске

Компания «Востсибуголь» (входит в En+ Group) установила в Тулуне и Свирске две новые современные игровые площадки стоимостью более шести миллионов рублей, сообщили SIA.RU в компании.

Проект осуществлен в соответствии с комплексной программой En+ Group по созданию комфортной городской среды в регионах, инициированной общественным деятелем и промышленником Олегом Дерипаской.

В Тулуне для размещения детского комплекса была выбрана площадка в м-не Угольщиков. Здесь появилась игровая арена общей площадью около 200 квадратных метров и более четырех метров в высоту. Оборудование предназначено для активного и спортивного отдыха детей в возрасте 7-12 лет. Игровая площадка выполнена в виде арены с галереями и разноуровневыми переходами, оборудована горками, лестницами, канатными трапами, пандусами, а также канатными и пластиковыми тоннелями. Ряд внешних панелей нижнего яруса галереи выполнен в виде альпинистских стенок с поручнями и прорезями для лазанья. Комплекс не имеет аналогов не только в районном центре, но и в других городах Иркутской области.

В Свирске, где работает подразделение Черемховского Рудоремотного завода, в жилом районе были установлены малые архитектурные формы: качели, спортивный комплекс, полоса препятствий и комплекс для самых маленьких в виде машины с горкой и игровым оборудованием. Для удобства и безопасности на детской площадке уложено резиновое покрытие.

В планах администрации Тулуна и Свирска – провести благоустройство на прилегающий к новым детским площадкам территориям: установить освещение и видеонаблюдение, а также лавочки и урны, обустроить прогулочные дорожки.

Компания «Востсибуголь», на ряду с другими подразделениями En+ Group, ежегодно улучшает инфраструктуру в регионах. Так в 2020 году в Тулуне Компания профинансировала строительство лыжной базы с последующим оснащением необходимым инвентарем и сопутствующими аксессуарами, а в Черемхове была открыта Ледовая арена. В сентябре 2021 года в п. Алгатуй Тулунского района завершился капитальный ремонт детского сада «Алгатуйский», финансирование которого в размере почти 14 млн. рублей также обеспечил Востсибуголь.

«Идея строительства детских площадок в Тулуне и Свирске – инициатива наших Рабочих советов, которые видят ситуацию и потребности территорий, где проживают наши работники, изнутри и позволяют сделать инфраструктурные и социальные проекты компании более адресными и востребованными. Например, в Тулуне, место для детской площадки было выбрано не случайно. Во-первых, микрорайон Угольщиков в свое время строился специально для сотрудников разреза и исторически большинство жителей микрорайона – это наши работники и ветераны. Во-вторых, здесь есть большая потребность в современных и безопасных зонах для детского отдыха», – Евгений Мастернак, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь».

«Замечательный подарок сделали городу En+ Group и «Востсибуголь». Строительством детской площадки благоустройство двора не ограничится. До конца года здесь будет установлено освещение, появятся камеры видеонаблюдения. Также в планах городской администрации – оборудовать пешеходные дорожки, поставить лавочки и провести озеленение. Компания En+ Group, а также ее основатель Олег Дерипаска – это наши надежные социальные партнеры, которые оказывали помощь городу во время наводнения, в строительстве детского диагностического центра и лыжной базы», – Юрий Карих, мэр Тулуна.

«Эта детская площадка – результат работы сразу нескольких компаний, которые приложили свои усилия в ее создании. Управляющая компания сделала пешеходные подходы к площадке и продолжит благоустройство прилегающей территории на следующий год. Дорожники помогли с асфальтированием площадки. И конечно участие компании Востсибуголь – основного инвестора и инициатора этого проекта. За счет средств угольщиков, а это около миллиона рублей, был уложен резинопол на площадке, закуплено и установлено все игровое оборудование. Такой синтез разных компаний и администрации позволяет наш город украшать, делать его комфортным для проживания», – Владимир Орноев, мэр города Свирска.