Иркутяне стали больше покупать шоколада, зефира и товаров категории «ЗОЖ»

По статистике, в России, человек употребляет 6 кг шоколада в год, это на 10% ниже, чем в прошлом году, сообщили SIA.RU в пресс-службе ТС «Слата».

Наиболее популярным товаром среди взрослых является плиточный шоколад и зефир. Среднестатистический школьник предпочитает молочный шоколад и конфеты с ореховой начинкой. В 2021 году покупатели супермаркетов «Слата» стали больше приобретать кондитерские изделия в среднем ценовом сегменте и по промо акциям.

Осень считается высоким сезоном по приобретению кондитерских изделий. Торговая сеть «Слата» поделилась трендами на рынке продаж сладостей и основными причинами, влияющими на рост цен и перераспределение спроса.

Российским рынок кондитерских изделий остается одним из самых емких и конкурентоспособных. На текущий момент происходит изменение структуры рынка в связи с рядом причин – пандемия, рост стоимости сырья и упаковки, изменения покупательских предпочтений и платежеспособности.

Специалисты сети «Слата» отмечают основные тренды 2021 года, так, потребители стали переключаться на кондитерские изделия, которые ниже по цене и меньше по объему, активно реагируют на промо и глубокие скидки. Рост продаж кондитерских изделий по акциях составляет в среднем 300%.

«В этом году мы отмечаем незначительное падение в спросе на кондитерские изделия, в среднем по 2021 году на 5% в штучном эквиваленте относительно 2020 года. Сократился спрос на товар импульсного спроса – это жевательная резинка, прикассовые сладости, конфеты в упаковках. При этом растет спрос на весовые конфеты. Это обусловлено возможностью выбора веса покупки и более низкой ценой в перерасчете на единицу. Мучные кондитерские изделия также показывают падение год к году. Категории, которые показывает положительную динамику – это плиточный шоколад, зефир и протеиновые батончики. Покупатель охотно реагирует на акционные предложения в этих категориях и готов брать шоколад про запас по более выгодной цене» – поделился заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Сергей Дорохов.

Вырос интерес и к брендам под собственной торговой маркой сети (СТМ), предлагающей большой выбор товаров в «первой цене».

«Основной рост наблюдается в категории «печенье» торговых марок «Простой выбор», «Рост», Sweet Ville. По разным товарам прирост год к году составляет от 20 до 90%. Мы отмечаем, что в 2021 году в среднем на 20% больше стали покупать пряников, зефира, пастилы. Наиболее популярный производитель «Сибирь» г. Нижнеудинска» – рассказала руководитель отдела собственной торговой марки сетей «Слата» и «ХлебСоль» -Анна Невенчанная.

Еще одним трендом можно назвать переход на ЗОЖ. На эту категорию, как отмечают в сети, меньше всего повлияла пандемия.

«Наибольшей популярностью в категории ЗОЖ пользуются кондитерские изделия и хлебцы. Это шоколад на основе сахарозаменителя, батончики – фруктовые, злаковые, протеиновые – являются лидерами продаж в кондитерских изделиях ЗОЖ, даже пандемия не повлияла на потребление этих товаров. Рост шоколада в 2021г к 2020 г составил 40%. Активнее всего растут протеиновые батончики, в связи с ростом популярности у людей, занимающихся спортом. Производители развивают и усовершенствуют по вкусовым качествам данный продукт, но вместе с этим растёт и цена», – добавил Сергей Дорохов.

В сети отмечают, что основные производители стали активно экспериментировать со вкусами – шоколад с перцем или солью, с добавлением печенья или попкорна, орехов, имбиря, матчи и др. Основная цель – удержание покупательского спроса. Еще одним ярким трендом, который можно отметить с начала 2020 года – это переход на домашнее потребление.

Основными факторами роста стоимости кондитерских изделий в 2021 году стал рост цен на сырье. Так, производители отмечают, белок яичный вырос на 120% по сравнению с 2020 годом, меланж – 94%, масло подсолнечное -57%, какао-порошок – 39%. Мука и сахар показали более умеренный рост – 18% и 12%. По данным кондитеров, цена на пластиковые контейнеры и пленку выросла в 2021 году на 45%, что, несомненно, отражается на конечной стоимости.

Осень – горячая пора продаж новогодних подарков. В сети «Слата» резюмировали, что новогодние подарки представлены в разном формате – от 150 гр. до 1 кг за подарок. Начальная цена за детский подарок в супермаркетах «Слата» от 79,99 руб.