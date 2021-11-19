ИГУ приглашает на День открытых дверей

20 ноября на официальном канале ИГУ в YouTube в формате онлайн пройдет День открытых дверей. Он открывает череду дистанционных профориентационных мероприятий для абитуриентов, которые проведут институты и факультеты ИГУ, сообщили SIA.RU в пресс-службе вуза.
На общеуниверситетском Дне открытых дверей участники мероприятия узнают об особенностях поступления в ИГУ в 2022 году, порядке заселения в общежития, возможности поступления в Военный учебный центр при вузе, деятельности Центра содействия занятости и трудоустройства, а также получат ответы на интересующие вопросы.
«Дни открытых дверей предлагают абитуриентам концентрированную информацию о поступлении и возможностях, открывающихся перед студентами нашего университета. Отмечу, что посетить профориентационные мероприятия будет полезно не только ученикам выпускных классов, но и тем, кто планирует поступать в вуз через год-два, а то и три – они смогут, хотя бы, предварительно, определится с направлением обучения и начать заранее и целенаправленно готовиться к соответствующим предметам ЕГЭ», – Дмитрий Матвеев, ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ.
Программа общеуниверситетского Дня открытых дверей и профориентационных мероприятий институтов и факультетов, а также регистрация – на сайте ИГУ (openday.isu.ru). Зарегистрированные участники получат рассылку с актуальной информацией для абитуриентов 2022 года.
Расписание онлайн-мероприятий:
- 20 ноября (суббота), 11:00 – общеуниверситетский День открытых дверей
- 11 декабря (суббота), 11:00 – общеуниверситетский День открытых дверей для поступающих на базе СПО
26 ноября (пятница):
- 15:00 Геологический факультет
27 ноября (суббота):
- 11:00 Педагогический институт
- 13:00 Факультет психологии
3 декабря (пятница):
- 15:00 Международный институт экономики и лингвистики
- 17:00 Институт социальных наук
4 декабря (суббота):
- 11:00 Физический факультет
- 13:00 Институт математики и информационных технологий
10 декабря (пятница):
- 15:00 Байкальская международная бизнес-школа (Сибирско-американский факультет менеджмента)
- 17:00 Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации
11 декабря (суббота):
- 13:00 Юридический институт
17 декабря (пятница):
- 15:00 Исторический факультет
- 17:00 Химический факультет
18 декабря (суббота):
- 11:00 Географический факультет
- 13:00 Факультет бизнес-коммуникаций и информатики