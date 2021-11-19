ИГУ приглашает на День открытых дверей

20 ноября на официальном канале ИГУ в YouTube в формате онлайн пройдет День открытых дверей. Он открывает череду дистанционных профориентационных мероприятий для абитуриентов, которые проведут институты и факультеты ИГУ, сообщили SIA.RU в пресс-службе вуза.

На общеуниверситетском Дне открытых дверей участники мероприятия узнают об особенностях поступления в ИГУ в 2022 году, порядке заселения в общежития, возможности поступления в Военный учебный центр при вузе, деятельности Центра содействия занятости и трудоустройства, а также получат ответы на интересующие вопросы.

«Дни открытых дверей предлагают абитуриентам концентрированную информацию о поступлении и возможностях, открывающихся перед студентами нашего университета. Отмечу, что посетить профориентационные мероприятия будет полезно не только ученикам выпускных классов, но и тем, кто планирует поступать в вуз через год-два, а то и три – они смогут, хотя бы, предварительно, определится с направлением обучения и начать заранее и целенаправленно готовиться к соответствующим предметам ЕГЭ», – Дмитрий Матвеев, ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ.

Программа общеуниверситетского Дня открытых дверей и профориентационных мероприятий институтов и факультетов, а также регистрация – на сайте ИГУ (openday.isu.ru). Зарегистрированные участники получат рассылку с актуальной информацией для абитуриентов 2022 года.

Расписание онлайн-мероприятий:

20 ноября (суббота), 11:00 – общеуниверситетский День открытых дверей

11 декабря (суббота), 11:00 – общеуниверситетский День открытых дверей для поступающих на базе СПО

26 ноября (пятница):

15:00 Геологический факультет

27 ноября (суббота):

11:00 Педагогический институт

13:00 Факультет психологии

3 декабря (пятница):

15:00 Международный институт экономики и лингвистики

17:00 Институт социальных наук

4 декабря (суббота):

11:00 Физический факультет

13:00 Институт математики и информационных технологий

10 декабря (пятница):

15:00 Байкальская международная бизнес-школа (Сибирско-американский факультет менеджмента)

17:00 Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации

11 декабря (суббота):

13:00 Юридический институт

17 декабря (пятница):

15:00 Исторический факультет

17:00 Химический факультет

18 декабря (суббота):