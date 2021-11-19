Противогололедную обработку проводят на улицах Иркутска с 5 утра

Уже использовано 380 тонн противогололедного материала. Об этом мэру Руслану Болотову доложил директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.

26 единиц техники приступило к посыпанию проезжей части с начала снегопада, еще 16 машин очищают тротуары.

Обработку улиц противогололедным материалом будут продолжать до окончания снегопада, затем начнется фаза сметания выпавших осадков к обочинам и вывоз снега. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику, чтобы не создавать дополнительных сложностей на улицах города.