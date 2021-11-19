Альфа-Банк взял награду за «лучшие условия кредитования малого бизнеса»

Альфа-Банк получил награду Frank Small Business Loans Award 2021 в номинации «Лучшие условия кредитования малого бизнеса».

Эксперты Frank RG отметили большой вклад Альфа-Банка в развитие кредитования малого и микробизнеса в России.

«Альфа-Банк совершил прорыв в работе с компаниями с выручкой до 350 млн рублей в год, предложив им широкий арсенал кредитных продуктов на сумму от 50 тыс. до 150 млн рублей. Это и долгосрочное кредитование сроком до 10 лет, и возобновляемая кредитная линия, овердрафт, кредит, и удобная кредитная карта. Многие из этих инструментов были недоступны небольшим компаниям. За счет автоматизации процессов сегодня мы работаем с микросегментом так же свободно, как с физическими лицами. Альфа-Банк — активный участник программ государственной поддержки. А недавно мы запустили свою программу с отсрочкой основного платежа и процентной ставкой 0% в первые три месяца», — подчеркнул член правления, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Премия присуждена по итогам независимого исследования Frank RG. Члены жюри проанализировали кредитные предложения российских банков по множеству критериев, таких как ставка, сумма и срок, удобство оформления заявки, количество документов, визитов в банк и других действий, необходимых для получения кредита.