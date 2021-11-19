Новикомбанк увеличил кредитование высокотехнологичных предприятий

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в текущем году увеличил финансирование предприятий высокотехнологичных отраслей, среди которых радиоэлектронная промышленность, машиностроение и судостроение. Общий объем кредитов, выданных банком юридическим лицам на 1 октября 2021 года, составил 421 млрд рублей.

При участии Новикомбанка, как опорного банка российской промышленности, реализуются программы по модернизации ведущих отечественных предприятий, разрабатываются новые технологии, запускается серийное производство инновационной продукции.

За 9 месяцев 2021 года Новикомбанк значительно нарастил финансирование машиностроения – с 12,9 млрд до 21,7 млрд рублей (68,2%), радиоэлектронной промышленности – с 30,2 до 35,1 млрд рублей (16,2%), судостроения – с 30,6 до 32 млрд (4,6%) рублей. Это следует из отчетности банка по РСБУ.

«Поддержка ведущих предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности и участие в национальных проектах – приоритетные направления в работе Новикомбанка. Мы видим, что стратегически важные для страны отрасли находятся на подъеме. Наша новейшая техника стоит в одном ряду с лучшими мировыми аналогами. Участие банка в этих проектах нацелено на то, чтобы обеспечить предприятия своевременным и качественным финансированием», - прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Лидирующее место в кредитном портфеле банка занимает авиастроение, объем кредитования отрасли на 1 октября 2021 года составил 143,7 млрд рублей. При участии Новикомбанка разработан и запущен в серийное производство пассажирский авиалайнер МС-21, а также российский авиадвигатель ПД-14. Банк финансирует производство вертолетов «Ансат» и Ка-62. Стратегия долгосрочного сотрудничества с предприятиями позволяет создавать современную авиатехнику, востребованную как в России, так и за рубежом.

Активное развитие судостроительной отрасли в России происходит, в том числе и благодаря эффективной поддержке Новикомбанка. Банк финансирует строительство ледоколов, гражданских судов специального назначения, морской техники для освоения шельфа, а также создание экспортной продукции. В прошлом году Россия вошла в тройку лидеров по объемам судостроения.

«Продуктовая линейка банка сформирована с учетом индивидуальных потребностей предприятий, выполняющих государственные задачи. Банк выступает в роли главного конструктора, который собирает коммерческое финансирование, программы институтов развития, подходящие меры господдержки и интегрирует их в структуру сделки. Таким образом, мы формируем оптимальный инструмент, который делает стоимость финансирования для заемщика максимально привлекательной. В целом, можно сказать, что бенефициаром всей работы банка выступает наша промышленность», - отметила Елена Георгиева.

Расширение кредитования ключевых клиентов – предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности – позволяют Новикомбанку стабильно демонстрировать положительные финансовые результаты. Так, по итогам трех кварталов текущего года банк получил прибыль в размере 8,6 млрд рублей.