Россельхозбанк и правительство Чувашии подписали соглашение о сотрудничестве

17 ноября Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и Глава Чувашской Республики Олег Николаев подписали Соглашение о сотрудничестве, нацеленное на социально-экономическое развитие региона, укрепление его экономического и промышленного потенциала.

Предполагается усилить взаимодействие по программам государственно-частного партнерства, системам кредитования, в том числе в рамках госпрограмм, активизировать работу с аграрными организациями, создать дополнительные условия для привлечения инвестиций в Чувашию. Документ также подразумевает создание территорий опережающего социально-экономического развития и программ развития инфраструктуры моногородов.

«Россельхозбанк инвестировал в экономику Чувашской Республики 95 млрд рублей, из которых свыше 60 млрд рублей направил в агропромышленный комплекс. Сегодня каждый второй кредит чувашским аграриям выдается РСХБ. Мы не только помогаем развивать сельскохозяйственные предприятия и создавать новые рабочие места, но и работаем над повышением уровня жизни людей, особенно на сельских территориях, а также инвестиционной привлекательности региона. Сегодня мы подтверждаем готовность и дальше наращивать наше сотрудничество по всем направлениям — от поддержки фермерских хозяйств и сельского туризма до реализации ипотечных программ и крупных инвестпроектов», — отметил глава Россельхозбанка Борис Листов.

«Россельхозбанк – наш надежный партнер. Более 80% фермерских хозяйств республики или имеют в банке расчетные счета, или кредитуются в нем. Только за 10 месяцев 2021 года АПК Чувашии банком предоставлено свыше одного миллиарда рублей кредитных средств, при этом порядка 84% этих средств заемщики получили по льготной ставке», — подчеркнул Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Основная часть финансирования пришлась на предприятия малого и микробизнеса. При содействии банка в Чувашии реализован ряд крупных инвестиционных проектов, среди которых возведение ультрасовременного тепличного комплекса «Новочебоксарский». Банк представлен во всех районных центрах республики, на территории региона работают 24 офиса.

Россельхозбанку доверяет свои средства каждый пятый вкладчик региона. Это 2-е место на рынке вкладов Республики.

Банк поддерживает стремление людей жить в комфортных условиях. С помощью программы сельской ипотеки, флагманом которой выступает РСХБ, новое жилье уже получили 1,2 тыс. семей Чувашии.

«Здорово, что банк включился и реализовал программу сельской ипотеки. И мы, в свою очередь, включились, приняли решение по предоставлению выплат из бюджета республики отдельным категориям граждан для снижения процентной ставки по кредитному договору с 3% до 0,1% годовых с тем чтобы программа стала более привлекательной для них. Мы с вами успешно отработали», - прокомментировал Олег Николаев.

При финансовой и организационной поддержке Россельхозбанка Чувашия первой из регионов в 2021 году приняла фестиваль фермерской еды СВОЁ, а также дважды участвовала в образовательном проекте РСХБ «Школа фермера». При содействии банка прошли экспедиции «Поволжье» Ассоциации самых красивых деревень России (совместно с Федеральным агентством по туризму) и Первый гастрономический фестиваль Поволжья VOLGASTRO FEST.