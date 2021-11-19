Лучшие образовательные практики центров «Точка роста» обсудили в Приангарье

Встреча прошла на базе «Института развития образования Иркутской области». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

По словам организаторов, в этом году конференция вышла на межрегиональный уровень. С информацией о реализации проектов выступили участники не только из Иркутской области, своими практиками поделились также центры «Точка роста» Кемеровской и Новосибирской областей. Всего в ходе конференции выступили представители 32 центров «Точка роста», в том числе центров естественно-научной и технологической направленностей, открывшихся в сентябре 2021 года.

Для регионального центра непрерывного повышения профессионального мастерства конференция предоставила возможность наладить взаимодействие с ЦНППМ Кемеровской области. Поэтому в первом квартале следующего года уже планируется организация и проведение совместных межрегиональных мероприятий для педагогов и межрегиональных конкурсов для обучающихся центров «Точка роста». Это позволит тиражировать лучший опыт работы педагогов таких центров в обоих регионах.

Напомним, центры «Точка роста» – проект для школ, расположенных в сельской местности и малых городах, где вопросы обновления и модернизации материальной-технической базы особенно актуальны.