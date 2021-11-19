В Усть-Куте 300 пациентов вылечились от COVID-19 в новом госпитале, построенном на средства ИНК

В Усть-Куте в новом медицинском корпусе, построенном на средства ООО «Иркутская нефтяная компания», с момента открытия (июль 2021 года) от коронавирусной инфекции вылечились 300 пациентов. После стабилизации эпидемиологической ситуации медблок планируют перепрофилировать для лечения других заболеваний, сообщили SIA.RU в компании.

«В настоящее время занято 44 койко-места, свободный коечный фонд составляет 20%. Первых пациентов начали госпитализировать в июле 2021 года. Из-за пандемии сейчас госпитализируем только инфицированных коронавирусом», – сообщил главный врач Усть-Кутской районной больницы Александр Енговатых.

Больница рассчитана на 60 человек, с одно- и двухместным размещением. Медкорпус оснащен современным оборудованием, а также собственной кислородной станцией, что обеспечивает бесперебойную подачу кислорода к каждой койке.

Площадь медицинского объекта – 3 000 кв. м. Все палаты оборудованы душем и санузлом. Также в здании расположены три палаты реанимации – всего шесть мест для интенсивной терапии. Корпус оснащен современной системой вентиляции с обеззараживанием, системой врачебной связи. На территории создан и пункт для дезинфекции медтранспорта. Общая сумма финансирования, включая строительство и закупку медоборудования, составила 532 млн рублей.

Напомним, с начала пандемии Иркутская нефтяная компания активно оказывает поддержку территориям присутствия. На средства ИНК отремонтировали комплекс томографический рентгеновский КТР для Усть-Кутской районной больницы, также были приобретены рециркуляры для Усть-Кутского промышленного техникума. Кроме того, компания оплатила разработку проектно-сметной документации на реконструкцию главного корпуса Усть-Кутской ЦРБ.

ИНК массово закупала для больниц Иркутска, Усть-Кута, Красноярского края и Республики Саха (Якутия) аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, мини-лаборатории для быстрого выявления коронавируса, бронхоскопы.

Также второй год оказывается помощь региональной системе здравоохранения. Для медучреждений Иркутской области закупаются лекарственные препараты для пациентов с COVID-19.В этом году была оказана спонсорская помощь на приобретение компьютерного оборудования для лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Иркутской области. Для больниц Иркутска и Усть-Кута закупались средства индивидуальной защиты – маски, респираторы, защитные костюмы для медперсонала, бахилы. Также в период роста случаев COVID-19 осенью 2020 года компания предоставляла транспорт для доставки врачей к пациентам.

В пандемию ИНК оказывает поддержку и жителям, нуждающимся в помощи. В 2020 году благотворительный фонд Марины Седых одним из первых в России запустил программы реабилитации для перенесших коронавирус в средней и тяжелой форме. Обследование и восстановительное лечение на 13 млн руб. уже получили более 260 жителей Усть-Кутского района. Помощь в данном направлении оказывается и сотрудникам компании.

Общая сумма финансирования, направленная на поддержку системы здравоохранения и территорий присутствия, уже достигла 700 млн руб. Работа по оказанию помощи врачам и жителям региона будет продолжаться.