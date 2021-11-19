Сразу три ведущих агентства повысили рейтинги Новикомбанка

Независимые рейтинговые агентства АКРА, «Эксперт РА» и Moody’s улучшили оценку по рейтингам Новикомбанка. Данная синхронность, по мнению экспертов, объясняется тем, что Новикомбанк последовательно улучшает все показатели операционной эффективности и демонстрирует качественный рост нормативов достаточности капитала.

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Новикомбанка до уровня A+(RU), прогноз «стабильный». Это говорит об улучшении оценки достаточности капитала, обусловлено устойчивым бизнес-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности при консервативной оценке риск-профиля банка, сообщили эксперты.

Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка до уровня ruA со стабильным прогнозом, отметив, что роль банка в обслуживании предприятий Госкорпорации продолжает расти. Кроме того, Новикомбанк занимает устойчивые позиции в ключевом бизнес-сегменте, имеет достаточный запас по капиталу при высокой рентабельности.

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный» по долгосрочным депозитным рейтингам Новикомбанка, подтвердив рейтинг «Ba3». Улучшение прогноза обусловлено повышением показателей качества активов и достаточности капитала финансовой организации, которые вместе с поддержанием стабильной прибыльности снижают кредитные риски. Помимо этого, банк продемонстрировал устойчивость к неблагоприятной операционной среде в 2020 году, когда экономика России пострадала от пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

Повышение рейтингов позволит Новикомбанку стать участником большего числа госпрограмм и расширить перечень мер господдержки, которые он предлагает компаниям-заемщикам.

«Мы уделяем большое внимание работе с рейтинговыми агентствами, оценки которых отражают реальное состояние и перспективы развития банка. Кроме того, преимущества, которые получает банк в результате повышения кредитных рейтингов, безусловно, влияют на улучшение условий кредитования клиентов из числа предприятий реального сектора и их сотрудников. Это позволяет нам более эффективно решать поставленную акционером задачу - качественно исполнять функции опорного банка Госкорпорации и обеспечивать наилучшие условия финансирования как организациям Ростеха, так и российской промышленности в целом», - подчеркивает Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

За четыре года Новикомбанк сумел подняться на 16 позиций в рейтинге банков по размеру активов и занять 20-е место. Рост активов за этот период составил более 177%. Капитал банка вырос на 75%.

Эксперты отметили, что за последние годы в Новикомбанке сформирован качественный кредитный портфель. Драйвером его роста является активная поддержка предприятий реального сектора, которые участвуют в реализации мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития, а также финансирование программ диверсификации. Банк предоставляет средства на реализацию инвестиционных проектов для организации выпуска современной конкурентоспособной продукции, расширение и модернизацию производственной базы предприятий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Рост кредитного портфеля Новикомбанка за прошедшие четыре года составил более 160% и достиг 417 млрд рублей. При этом значительно улучшилось его качество, уровень резервирования с 2017 года снизился более чем в 2,5 раза. Приоритетные отрасли кредитования банка – это авиастроение, судостроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, торговля, добывающая промышленность. На компании вне периметра Ростеха сегодня приходится более 34% кредитного портфеля.

По прогнозам агентств, Новикомбанк продолжит наращивать объем активов и операционные доходы. В долгосрочной перспективе аналитики ожидают рост масштабов бизнеса банка, усиление капитальной позиции на фоне поддержания высокой рентабельности.