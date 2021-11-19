Погода ухудшится в Иркутской области 20 ноября

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами в северо-западных, центральных, южных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, снег, метели. На дорогах снежный накат.

По области

Переменная облачность, местами небольшой снег, ночью в западных, днем в центральных, южных районах небольшой, местами умеренный снег, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем в северо-западных, центральных, южных районах местами порывы до 15-18 м/с, метели, температура ночью -14,-19°, при прояснении -24,-29°, днём -8,-13°, при облачной погоде -17,-22°.

По Байкалу

Переменная облачность, местами небольшой снег, днем по югу и средней части местами умеренный снег, ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с, днём северо-западный 9-14 м/с, местами по югу и средней части порывы 18-23 м/с, температура ночью -6,-11°, при прояснении-13,-18°, днём -2,-7°, местами -8,-13°.

По Иркутску

Ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно, умеренный снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы 15-17 м/с, метель, температура ночью до -14°, днём -8,-10°.