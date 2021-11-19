42% жителей России работают сверхурочно более 10 часов в неделю

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, сколько россиян работают сверхурочно и чувствуют ли негативные последствия от переработок.

Больше половины опрошенных жителей России (57%) работают сверхурочно. Среди мужчин таких сотрудников оказалось 63%, а среди женщин – 45%.

43% респондентов рассказали, что не задерживаются на работе. При этом женщин, которые не перерабатывают, больше (55%), чем мужчин (37%).

Чаще всего респонденты отмечали, что работают сверхурочно более 10 часов в неделю – этот вариант ответа выбрали 42% участников исследования. Среди мужчин таких оказалось 47%, а среди женщин – 36%. Каждый шестой (17%) опрошенный перерабатывает до 4 часов в неделю. При этом женщины чаще (20%) работают по подобному графику, чем мужчины (15%).

По 14% опрошенных рассказали, что работают сверхурочно до 6 часов и до 8 часов в неделю. При этом среди перерабатывающих до 6 часов женщин больше (14%), чем мужчин (12%). Такая же ситуация среди работников, которые трудятся сверхурочно не более 8 часов в неделю – 15% женщин и 14% мужчин.

Каждый десятый (10%) респондент перерабатывает до 2 часов в неделю. При этом женщины чаще (12%) работают по такому графику, чем мужчины (8%). Только 3% опрошенных работают сверхурочно менее 1 часа в неделю. Среди мужчин таких оказалось 4%, а среди женщин – 3%.

Мнение о негативных последствиях от переработок разделилось поровну. Среди респондентов, которые работают сверхурочно, половина (50%) чувствует негативные последствия от переработок, еще 50% не замечают отрицательных результатов такого графика.

7 из 10 опрошенных среди последствий переработок отмечали усталость и быструю утомляемость. Снижение трудоспособности и выгорание как результат сверхурочной работы указали 45% и 43% соответственно. 40% респондентов пожаловались на отсутствие развлечений и культурной жизни, 37% – на боли в спине, шее и позвоночнике и ухудшение осанки, а 35% – на появление депрессии и повышенной тревожности.

Почти каждый третий работник (31%) отмечал головные боли от переработок. По 22% респондентов среди негативных последствий указали потерю связи с друзьями и ссоры в семье. На снижение иммунитета пожаловался 21% перерабатывающих сотрудников, а на боли в сердце и сосудистые заболевания – 17%.

Почти треть (29%) респондентов отметили, что сотрудники в их компании почти всегда заканчивают работу после окончания рабочего дня. У 27% опрошенных в организации принято уходить вовремя, а у 18% не следят за началом и концом рабочего дня, если сотрудники хорошо выполняют свою работу. Каждый седьмой (14%) участник исследования рассказал, что в их компании на работников, которых уходят вовремя, «косо смотрят».

У каждого десятого россиянина (11%) начальство поощряет переработки различными бонусами. Вариант «мы работаем удаленно, никто не следит» выбрали 8% опрошенных. 6% респондентов отметили, что трудятся из дома с фиксацией времени начала и конца работы. У 4% россиян начальство негативно относится к работе сверхурочно.