Самые активные иркутские туристы – миллениалы

Tele2 с помощью технологий big data составил портрет и изучил поведение иркутских туристов, сообщил SIA.RU оператор.

Чаще всего с апреля по октябрь по стране путешествовали клиенты компании от 30 до 40 лет. Длительность их отдыха в середине лета составила 11 дней. В числе самых популярных направлений – южные регионы страны.

Data scientists Tele2 изучили группу абонентов из Иркутской области, которые путешествовали по российским регионам с апреля по октябрь 2021 года. Наиболее активными оказались миллениалы (30-40 лет) – 39% от общего числа туристов. На абонентов поколения X (40-50 лет) пришлось 25% всех путешественников. На третьем месте по туристической активности – зумеры (20-30 лет) с результатом 14%. Реже путешествовали бумеры (50-60 лет) – их доля равна 13%. И лишь 8% составляют туристы старше 60 лет. Женщины отправлялись в путешествия чаще мужчин – 54% против 46%.

Самым популярным месяцем для отпуска среди иркутян стал июль. В пик отпускного сезона на отдыхе они проводили в среднем около 11 дней. Те же, кто отправлялся в путешествие в апреле, отдыхали на 2 дня больше. Для сравнения, дольше весной среди всех абонентов оператора путешествовали биробиджанцы и колымчане – по 15 и 16 дней соответственно. В своих поездках по стране иркутяне активнее, чем год назад, пользовались мобильными услугами: проговорили в 2 раза больше минут и скачали в 3 раза больше интернет-трафика.

Наиболее популярными отпускными направлениями иркутян традиционно стали Краснодарский край и Республика Крым, Алтайский и Приморские края, Московская область. Помимо этого, туристы проявляли интерес к Калининградской области, Хакасии и Камчатке.