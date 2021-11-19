Более 70% россиян готовы отказаться от походов в магазины продуктов

Ситимобил и Самокат провели исследование (есть у SIA.RU) и изучили, как изменились потребительские привычки россиян в условиях пандемии.

Большинство (74%) россиян признались, что готовы отказаться от походов в магазин за продуктами в пользу онлайн-доставок, показал совместный опрос сервиса городской мобильности Ситимобил, онлайн-ритейлера Самокат и исследовательской компании ResearchMe. С началом первой волны пандемии весной 2020 года спрос на доставку в Москве и Петербурге вырос почти в 10 раз, а общее число заказов в Самокате – в 17 раз. Даже после отмены ограничительных мер, в городах присутствия сервиса спрос от месяца к месяцу растет в среднем на четверть. Увеличился и средний чек заказа. Например, в Москве и Петербурге в октябре этого года он в 1,7 раза выше, чем в начале 2020 года.

По мнению 72% респондентов, главное преимущество заказа товаров на дом – это экономия времени и собственных сил. Более трети опрошенных проводят в продуктовых магазинах 20-30 минут, каждый четвертый находится в магазине от 30 до 45 минут – при этом больше всего времени уходит на выбор и сравнение товарных позиций друг с другом. Ещё 7% респондентов сказали, что обычно проводят в продуктовом магазине минимум 1 час.

По данным исследования, самые лояльные пользователи онлайн-доставок продуктов питания – москвичи. 23% опрошенных жителей Москвы регулярно заказывают продукты с момента появления сервисов быстрой доставки в столице.

Чаще всего (49%) россияне заказывают на дом быструю доставку продуктов и напитков. Реже – бытовые товары (12%), технику (11%), косметику и средства личной гигиены (10%), детские товары (8%), а также товары для животных (8%) и другое.

39% рассказали, что совершали бы онлайн-покупки чаще, если услуга доставки продуктов будет бесплатной. 37% респондентов подчеркнули, что откажутся от покупки продуктов в обычных магазинах, если продукты в доставках будут дешевле. А каждый второй респондент признался, что для того, чтобы чаще пользоваться доставкой, он бы хотел видеть в сервисах скидки постоянным покупателям.