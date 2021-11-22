В ЖК «Родной Берег» построят последнюю блок-секцию

ФСК «Родные Берега» 18 ноября получила разрешение на строительство последней блок-секции в ЖК «Родной Берег» в Октябрьском районе Иркутска. Об этом SIA.RU сообщили в компании. Новый проект станет самым камерным в известном жилом комплексе: дом рассчитан всего на 56 квартир.

ЖК "Родной берег". Фото из архива компании

Девятиэтажная блок-секция общей площадью 4,3 тыс. кв. м станет финальной в жилом комплексе. ЖК «Родной Берег», состоящий из девяти блок-секций переменной этажности, возводится в рамках комплексного освоения прибрежной зоны Ангары, на улице Дальневосточной, вблизи от исторического центра города. Все предыдущие блок-секции в этом проекте были сданы застройщиком досрочно. За время реализации «Родной Берег» стал визитной карточкой Верхней Набережной.

Проект стартовал в 2014 году, и к настоящему моменту представляет собой комплекс с хорошо развитой инфраструктурой и благоустройством. На дворовой территории расположились несколько детских и спортивных площадок, многофункциональный спортивный корт, прогулочная зона, в честь десятилетия компании запланировано открытие фонтана летом следующего года. На первых этажах уже работает множество магазинов, несколько кафе, предприятия сферы услуг, фитнес-клуб. Большое внимание застройщик уделяет общественным зонам, оформлению подъездов – так, в новом доме появится лобби с лаунж-зоной, выполненное по авторской концепции известного архитектора.

ЖК "Родной берег". Фото из архива компании

«Родные Берега» – строительная компания с 10-летним стажем работы – трижды получала главную общественную награду в сфере жилищного строительства страны – «Надежный застройщик России», регулярно входит в ТОП застройщиков по вводу жилья в Иркутске и Иркутской области.

Помимо флагманского проекта ЖК «Родной Берег», за время своей деятельности компания реализовала в Иркутске проекты: ЖК «Alma Mater», Клубный дом на Звездинской, объекты социальной инфраструктуры. В 2020 году в рекордные сроки возвела жилье для почти 500 семей, пострадавших от наводнения в Тулуне.