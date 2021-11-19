Российско-Монгольский ресурсный центр открыли в Иркутске

Основное направление деятельности центра – содействие развитию образовательного, научного и экологического сотрудничества, а также взаимодействие в сфере молодежной политики между Россией и Монголией, рассказали SIA.RU в администрации области.

В церемонии открытия приняли участие представители Генерального консульства Монголии в Иркутске – генеральный консул Жигмед Энхжаргал, советник Чойжанцан Жаргалсайхан, заместитель Председателя регионального правительства Валентина Вобликова, заместитель министра образования Елена Апанович, представители ИГУ во главе с ректором университета Александром Шмидтом, а также представители регионального МИД и Иркутского землячества «Байкал».