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Автомобиль ушел под лед на озере Ханхой острова Ольхон

Пострадавших нет, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

19 ноября в 15:34 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о провале легкового автомобиля «Subaru Forester» под лед озера Ханхой на острове Ольхон.

В салоне транспортного средства находились водитель и два пассажира. К счастью, всем удалось выбраться из тонущего автомобиля.

По предварительным данным, автомобиль ушел под лед в 8 метрах от берега. Глубина на месте провала составляет 1,5 метра.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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