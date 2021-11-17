Произведенная при поддержке Новикомбанка партия вертолетов «Ансат» передана лизинговой компании

Произведенные при финансовой поддержке Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, вертолеты «Ансат» переданы лизинговой компании ООО «Авиакапитал-Сервис». Партия из шести вертолетов будет направлена в регионы.

Воздушные суда, произведенные на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех, будут применяться для выполнения задач по медицинской эвакуации, а также для грузовых и пассажирских перевозок. Вертолеты оснащены системой кондиционирования воздуха и системой активного гашения вибрации. Два вертолета из поставленной партии уже отправились к местам базирования в Республику Мордовия и Ивановскую область.

«Новикомбанк финансирует отечественное авиастроение, поддерживая перспективные разработки и серийное производство современной летной техники. Результат нашего сотрудничества с «Вертолетами России» – конкурентоспособная продукция, которая пользуется спросом у заказчиков как в России, так и за рубежом. Вертолеты «Ансат» используются для полетов в экстремальных условиях, для спасения людей, и мы предоставляем финансирование для того, чтобы обеспечить своевременное производство и поставки этой стратегически важной техники», – прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Новикомбанк сотрудничает с Холдингом «Вертолеты России», который является стратегическим партнером банка, с 2011 года, предоставляя расчетное, кредитное, инвестиционное и финансовое обслуживание. В 2020 году банк профинансировал создание 17 вертолетов Ансат в различной комплектации, включая машины с медицинским модулем, на общую сумму 1,8 млрд рублей и 12,5 млн долл США.

«Ансат» — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Это первый российский сертифицированный вертолет, который может использоваться для оказания помощи пострадавшим в местности со сложным рельефом, в отдаленных районах со сложной транспортной доступностью. Вертолет развивает скорость до 275 км/ч и совершает перелет на расстояния свыше 500 км. Его медицинский модуль позволяет оказать первую помощь на месте происшествия, включая реанимацию, интенсивную терапию, а также мониторинг основных функций жизнедеятельности организма, пострадавшего во время его транспортировки.

Благодаря финансовой поддержке Новикомбанка Казанский вертолетный завод ведет стабильные серийные поставки медицинских вертолетов «Ансат» в рамках программы развития санитарной авиации РФ. Вертолеты данного типа сегодня несут службу по спасению людей, совершая регулярные вылеты для медэвакуации вне зависимости от времени суток.