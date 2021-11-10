Построенный при поддержке Новикомбанка исследовательский корабль готов к выходу в море

В декабре планируется начать испытания созданного при финансовом участии Новикомбанка исследовательского судна «Евгений Горигледжан».

Главными задачами океанографического исследовательского судна «Евгений Горигледжан» является проведение подводных технических работ, экологический мониторинг морской среды, океанографическая съемка придонного слоя, оказание помощи силам поиска и спасения на море. Судно способно принимать на борт подводные и спасательные аппараты. Водоизмещение ОИС – 4 тыс. т, автономность – 30 суток, экипаж – 32 человека плюс 25 членов экспедиции.

Судостроение является одной из приоритетных отраслей в кредитном портфеле Новикомбанка. Банк организует финансирование для строительства ледоколов, гражданских судов специального назначения, морской техники, предоставляет отраслевым компаниям банковские гарантии для обеспечения обязательств перед контрагентами.

Новикомбанк демонстрирует положительную динамику финансирования данного направления. Так, за первое полугодие 2021 года объем предоставленных кредитов предприятиям судостроения увеличился с 30,6 млрд руб. до 31,4 млрд руб.

В рамках Международного военно-морского салона «МВМС-2021» Новикомбанк заключил ряд стратегически значимых для судостроения соглашений на общую сумму более 15 млрд рублей.

«При участии Новикомбанка построен корабль, который будет, среди прочего, решать и экологические задачи. Это важное событие для судостроительной отрасли, и мы гордимся тем, что оказали поддержку данному проекту. Наша стратегия заключается в долгосрочном сотрудничестве, что дает возможность предприятиям создавать новейшую морскую технику», - прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.