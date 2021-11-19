Два человека пострадали при столкновении маршрутного автобуса и машины в Братске

Маршрутный автобус и автомобиль «ВАЗ» столкнулись сегодня на пересечении улиц Пихтовая и Баркова в Центральном жилом районе города Братска Иркутской области, в результате инцидента пострадали два человека, сообщает региональная полиция.

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при повороте налево столкнулся с маршрутным автобусом.

Пострадали при аварии пассажирка и водитель легкового транспорта, они госпитализированы. Никто из пассажиров автобуса за медицинской помощью на месте инцидента не обращался.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия происшествия.