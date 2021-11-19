Осуждены члены банды, которые похищали и избивали людей в Иркутской области

Приговоры вынесены банде, члены которой похищали, избивали людей, а также вымогали деньги в Иркутской области, всего ими было совершено более 10 преступлений, сообщает региональная полиция.

«Длительное время подробности случившегося оставались неизвестными. Однако полицейским удалось выяснить, что на территории областного центра сформировалась группировка, занимающаяся вымогательством денежных средств в крупном и особо крупном размерах. Сыщикам стало известно, что для достижения результатов, злоумышленники избивали жертв. При совершении преступлений фигуранты действовали цинично и хладнокровно, используя различное, в том числе и огнестрельное оружие. Между тем пострадавшие, опасаясь за свою жизнь и здоровье, утаивали правду и своевременно не обращались в правоохранительные органы», – отмечает полиция.

Установлено, что в декабре 2016 года в Свердловском районе Иркутска несколько мужчин напали на местного жителя. Преступники несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета и нанесли множественные ножевые ранения, после чего жестоко избили.

В апреле 2017 года группа мужчин на иномарках блокировала движение автомобиля такси, из которого похитила пассажиров. Чтобы добыть интересующую информацию, вымогатели отвезли их в безлюдное место неподалеку от поселка Мамоны, где угрожая оружием, продолжили избивать, пока не получили необходимые сведения.

В мае 2017 года правоохранители задержали всех 10 активных участников банды во главе с лидером, а также четверых временно привлеченных подельников были задержаны.

Приговором суда семеро подсудимых были признаны виновными. Лидеру банды назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, а шестерым его соучастникам от 4 лет 4 месяцев до 11 лет лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.