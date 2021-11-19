Иркутская область оказалась в лидерах России по заключению социальных контрактов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что на совещании минтруда и соцзащиты России были озвучены лидеры страны по заключению соцконтрактов. В ТОП-3 вошли Иркутская, Самарская и Липецкая области.

«Сейчас мы уже заключили 7514 соцконтрактов на 920 млн рублей, это именно столько, сколько и планировали. Но! Мы получили еще один транш из федерального бюджета, добавили из регионального. В итоге до конца года заключим еще 608 контрактов на 126 млн рублей», – рассказал губернатор.

Одно из самых востребованных направлений – индивидуальное предпринимательство, по которому заключено 2013 контрактов. 1441 соцконтракт заключили жители региона на развитие личного подсобного хозяйства.