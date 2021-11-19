Организациям общепита Приангарья запретили работать после 23:00 даже при действии QR-кодов

Санитарно-противоэпидемическая комиссия (СПЭК) при правительстве Иркутской области не разрешила организациям общепита работать после 23 часов при действующих QR-кодах, сообщил бизнес-омбудсмен Андрей Лабыгин. Такое решение было принято сегодня.

«Вызывает недоумение сегодняшний категорический отказ СПЭКа региона в отмене ограничения работы общепита до 23:00…. В чем тогда смысл QR-кодов? Если внутри ресторана будут находиться только лица с QR-кодами, то почему им нельзя покушать после 23:00?» – возмутился омбудсмен.

Жители Иркутской области отреагировали на эту новость и написали следующее в комментариях: «Видимо, вакцина работает строго по часам», «Геноцид отрасли, именно в Иркутской области. Это показатель отношения власти к нам», «Они же обесценивают QR-коды! Интересно, чем они мотивируют?»

По словам Андрея Лабыгина, решение было мотивировано высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в Приангарье.