Ресторатор Арсений Митин: Не стоить жалеть бизнес, лучше закрыть и идти дальше

Ресторатор, предприниматель, владелец сети ресторанов MAVR-GROUP в Иркутске Арсений Митин сегодня заявил, что продал «Чайхану» – самое большое на момент открытия заведение в Октябрьском районе, 5,5 года работающее на территории столицы Приангарья. Кроме того, бизнесмен поделился информацией о том, как решился на этот шаг.

«В наши ковидные будни надо быть реалистом. Один мой уважаемый знакомый сказал: «Мы всегда руководствуемся принципом «жалко», вместо серьезного экономического подхода»… Вот и я также устал платить одну из самых больших аренд в городе. Особенно, когда тебе в ковид пытаются поднять аренду еще выше! Поэтому, возможно, мой опыт кому-то сегодня пригодится. Не стоить жалеть, лучше закрыть и идти дальше! Я продал ресторан, а не закрыл, понимая, что в ближайшие полгода лучше не будет, а вгонять себя дальше в долги не хочу! Жалко, что ковид вносит свои коррективы в отлаженные процессы!» – заявил предприниматель.

По информации на странице «Чайханы», рестораторы нашей области несут убытки с мая 2020 года, после введения QR-кодов, «ресторанный бизнес рухнул».

Стоит отметить, что сегодняшнее решение СПЭК вновь было принято не в пользу заведений общепита – организациям не разрешили работать после 23:00 даже при действии системы QR-кодов.