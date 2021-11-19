Ресторан «Чайхана» в Иркутске закрылся после введения QR-кодов

Ресторан «Чайхана Казан Топчан» в Иркутске пришлось продать после введения новых ковидных ограничений, в частности, QR-кодов, рассказал владелец заведения Арсений Митин.

Фото Арсения Митина

Заведение проработала на территории областного центра 5,5 года. По словам представителей организации, после введения QR-кодов 8 ноября «ресторанный бизнес рухнул». В настоящее время производится демонтаж оформления. Что будет на месте «Чайханы», пока неизвестно.

О том, как удалось решиться на продажу бизнеса, бизнесмен Арсений Митин рассказал отдельно, пояснив, что в нынешних обстоятельствах лучше продавать бизнес и идти дальше, нежели нести убытки.