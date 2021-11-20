Иркутянка Юлия Кошкина выиграла этап «Поединки» на шоу «Голос» и прошла в следующий тур

Певица Юлия Кошкина из Иркутска выиграла музыкальное состязание с Екатериной Цымловой на этапе «Поединки» в шоу «Голос» и прошла в следующий тур конкурса. Трансляция программы велась на «Первом канале».

Девушки совместно исполнили композицию «На тропинке», которую написали Николай Палькин и Евгений Анисимов в 60-х годах прошлого столетия. Члены жюри высоко оценили выступление артисток. Наставницу исполнительниц – Пелагею – номер растрогал до слез, она похвалила каждую из конкуренток. При этом выбрала иркутянку, не аргументировав свое решение.

До съемок этапа «Дуэли» Пелагея рассказала, что ей понравились искренность и смелость Юлии Кошкиной в первом этапе.

Напомним, на «слепых прослушиваниях» иркутянка исполнила песню «На заре» группы «Альянс». К ней повернулись все члены жюри. Ей удалось занять последнее свободное место в 10-ом этапе шоу.