Новикомбанк повысил финансовую грамотность в Комсомольске-на-Амуре

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, продолжил обучение финансовой грамотности работников корпорации. На этот раз куратор проекта «Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех» Александр Дошлыгин встретился с сотрудниками Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина – филиала АО «Компании «Сухой». В течение недели участники семинара «Финансовая грамотность» узнавали о том, как экономить на простых вещах, обезопасить свои сбережения, получать лучшие условия кредитования и заработать на вкладах.

В проекте Новикомбанка приняло участие более двух тысяч работников предприятия. Недельный цикл лекций представителя банка Александра Дошлыгина включал в себя подробности основ финансовой грамотности, информацию о том, как можно структурировать свой бюджет и существенно сэкономить средства с использованием социально-платежной карты Госкорпорации Ростех.

Эксперт Новикомбанка рассказал, как держатели таких карт могут экономить на комиссии за оплату ЖКХ и госуслуг, подключать одновременно три кешбэк-сервиса, что позволяет не только оптимизировать расходы, но и зарабатывать. Преимущества использования социально-платежной карты Новикомбанка были наглядно продемонстрированы в сравнении с картами других крупных розничных банков. При одних и тех же операциях житель Комсомольска-на-Амуре может сэкономить на покупках до 8000 рублей в год.

Также Александр Дошлыгин объяснил, как сделать выгодным потребительское кредитование. Например, сотрудники компаний-партнеров банка могут взять потребительский кредит на любые цели и оформить рефинансирование без трат на страхование. Особое внимание было уделено вопросу ипотечного кредитования: какие объекты недвижимости лучше приобретать, кому предоставляется льготная ипотека с господдержкой, при каких обстоятельствах рефинансирование ипотечного кредита является действительно необходимым для экономии семейного бюджета.

В рамках встреч была затронута тема рисков в области инвестирования. Эксперт отметил, что прежде, чем инвестировать в акции, облигации и векселя необходимо знать основы инвестиционной деятельности, выбрать подходящую стратегию и внимательно изучить сервис или платформу, которые предлагают работу с ценными бумагами.

Важно отметить, что семинар Новикомбанка в Комсомольске-на-Амуре проходил при строгом соблюдении всех эпидемиологических федеральных и региональных мер.

Социальная дистанция, использование средств индивидуальной защиты и антисептиков стали неотъемлемой частью каждой лекции.

«Работа с розничным сегментом для нас – это не только бизнес. Мы заботимся о финансовом благополучии каждого сотрудника предприятий-партнеров. Проект «Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех», презентации и лекции наших экспертов в рамках уроков финансовой грамотности нацелены не только на предоставление каждому клиенту лучшего сервиса, но и на продвижение социальных льгот, предоставляемых Ростехом», — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Комсомольский авиазавод (КнААЗ им. Ю.А. Гагарина) – ведущая производственная площадка Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). С 1956 года предприятие тесно сотрудничало с ОКБ «Сухой». За годы работы было создано более 12 000 самолетов. 1 января 2013 года завод вошел в состав ОАО «Компания «Сухой» ПАО «ОАК».