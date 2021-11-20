Более 130 фактов сбыта поддельных денег зафиксировано в Приангарье в 2021 году

Сотрудники полиции с начала 2021 года зафиксировали более 130 фактов сбыта поддельных денег в Иркутской области, сообщается на сайте ГУ МВД России по Прингарью.

«Основную долю из них составляют купюры номиналом 5000 рублей, преимущественно образца 1997 года. Чаще всего злоумышленники «избавляются» от «фальшивок» в магазинах, на рынках, салонах связи, аптечных пунктах и в других организациях сферы услуг», – рассказали правоохранители.

Проверить подлинность билета банка России можно при визуальном осмотре и на ощупь. Купюра номиналом 5000 рублей обязательно должна иметь:

водяные знаки (цифровое обозначение номинала, изображение головы памятника Муравьеву-Амурскому и число 5000, выполненное филигранью), расположенные на полях банкнот;

в правой части лицевой стороны изображение числа 5000, выполненное микроотверстиями;

при наклоне банкноты герб города Хабаровска меняет цвет с малинового на зеленый, а на однотонном поле в левой части лицевой стороны появляются многоцветные полосы;

под острым углом против источника света: на орнаментальной ленте становятся видимыми буквы «РР», светлые на темном фоне или темные на светлом фоне, а металлический блеск эмблемы Банка России, присущий покрытию, исчезает;

ныряющая защитная нить шириной 3 миллиметра, пять участков которой образуют пунктирную линию, имеет вид темной полоски с ровными краями и повторяющимся светлым числом 5000;

на ощупь рельефность меток для людей с ослабленным зрением в виде текста «Билет Банка России» и «пять тысяч рублей».

При обнаружении фальшивых купюр и их сбытчиков полицейские просят обращаться граждан по номерам 02 (102 – с номеров любого оператора сотовой связи) либо анонимно по телефону доверия 21-60-40.