Новости

Впервые за историю пандемии COVID-19 суточный прирост больных в Приангарье превысил 600

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последние сутки болезнь выявили у 601 человека – это максимум с начала пандемии.

Всего со старта эпидемии в регионе, по официальным подсчетам, заболели 133,3 тысячи людей.

За день выздоровели 357 человек, умерли – 29 непосредственно от ковида, три – от сопутствующих патологий.

В лидерах по суточной заболеваемости Иркутск, Ангарск и Братск, где за последние 24 часа заболели 196, 70и 55 человек соответственно.

Читайте также:

Кинотеатры России попросили отменить ограничение по заполняемости залов
20 ноября 2021
В России коллективный иммунитет превысил 50%
19 ноября 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2021, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4598)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании