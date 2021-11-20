Кинотеатры России попросили отменить ограничение по заполняемости залов

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) направила руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой и зампреду правительства РФ по социальной политике Татьяне Голиковой письма с просьбой отменить антиковидные ограничения по заполняемости залов для кинотеатров, которые работают по системе QR-кодов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника на рынке кинопроката.

QR-коды в кинотеатрах не введены только в Москве, Московской, Ярославской, Оренбургской и Сахалинской областях, а также Ставропольском крае: там действуют лишь ограничения по заполняемости. В остальных регионах для входа в кинотеатр нужен QR-код. При этом регионы сохраняют ограничения по заполняемости, введенные еще в прошлом году. В большинстве регионов это значение равняется 50%, но есть исключения: в Калининградской области – 70%, в Санкт-Петербурге в одном кинозале не может быть более 40 человек без согласования.

По информации главы АВК Олега Березина, после введения QR-кодов число зрителей в кинотеатре падает в четыре-пять раз. «Если наше предложение не будет услышано, я бы предложил кинотеатрам прекратить проверку QR-кодов вообще, у нас и так нет полномочий на их проверку, пусть этим занимаются уполномоченные органы», – подчеркнул он.