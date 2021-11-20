Четыре дома с 64 квартирами для сирот сдадут в Черемхово в декабре 2021 года

Четыре двухсекционных дома с 64 квартирами сдадут в Черемхово в декабре 2021 года – жилье получат достигшие совершеннолетия дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сообщает правительство Иркутской области.

«Подрядчик заверил, что в декабре эти блок-секции будут сданы. Уже обсуждаем строительство следующих 112 квартир. Площадка и сети есть. Всего в Черемхово и Черемховском районе более 400 детей-сирот имеют право на господдержку при предоставлении жилья. Это одно из приоритетных направлений нашей работы», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Заселение 64 квартир состоится в начале следующего года.