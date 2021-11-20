Детское отделение горбольницы отремонтируют в Усолье-Сибирском за 143 млн рублей

Капитальный ремонт в детском отделении Усольской городской больницы начнется на следующей неделе в Иркутской области, деньги на работы выделены из федерального бюджета – 143 млн рублей, сообщает региональное правительство.

Подрядчик уже закупил необходимые стройматериалы и оборудование. Работы рассчитаны на три года. В 2021 году затраты составят почти 41 млн рублей.

Кроме того, в областном бюджете на 2023 год предусмотрят средства на выполнение внутренней отделки помещений больницы и благоустройство территории. Также в планах выделить средства на приобретение медицинской мебели и недостающего оборудования.