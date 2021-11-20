Матчи в Ледовом дворце «Байкал» разрешили посещать при заполняемости трибун на 25%

Домашние матчи команды «Байкал-Энергия» в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди мужских команд разрешено провести в присутствии болельщиков при условии заполнения Ледового дворца «Байкал» в Иркутске на 25%, сообщает региональное правительство.

Кроме того, посетители матчей и лица, обеспечивающие проведение мероприятий, старше 18 лет должны иметь при себе копию паспорта и сертификат, подтверждаемый QR-кодом, о вакцинации против COVID-19 или о перенесенном заболевании.

Первое соревнование состоялось сегодня, «Байкал-Энергии» удалось обыграть команду «Мурман» со счетом 5:3. 23 ноября иркутские хоккеисты встретятся с архангельским «Водником», 27 ноября – с новосибирским «Сибсельмашем», 30 ноября – с кемеровским «Кузбассом».