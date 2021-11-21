Две женщины погибли, ребенок пострадал при съезде иномарки в кювет в Иркутской области

Автомобиль Toyota Mark II, за рулем которого был 24-летний водитель, съехал в кювет и врезался в дерево на федеральной дороге А-331 «Вилюй» в 10 километрах от села Покосное в Братском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

«В результате ДТП на месте происшествия скончалась 21-летняя пассажирка, находившаяся на переднем пассажирском сидении. Также, в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу скончалась пассажирка 43-х лет, которая находилась на заднем сидении транспортного средства. Еще один пассажир – 7-летний ребенок – с травмами госпитализирован», – отмечают правоохранители.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.