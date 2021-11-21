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30 человек скончались от коронавируса за сутки в Иркутской области

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последние день от коронавируса скончались 30 человек, от сопутствующих патологий – один.

Всего с начала пандемии, по официальным подсчетам, от COVID-19 умерли 6,1 тысячи человек, от иных заболеваний при наличии ковида – 525. Заболели коронавирусом за последние 24 часа 597 человек, всего со старта эпидемии – 133,9 тысячи. В больницах области сейчас находятся 5,5 тысячи человек с коронавирусом.

В лидерах по суточной заболеваемости на 21 ноября Иркутск, Ангарск и Братск, где выявлено 199,46 и 39 новых случаев соответственно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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