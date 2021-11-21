Адвокатов перестали пускать в колонии и СИЗО Иркутской области без QR-кодов

ГУФСИН перестало пускать адвокатов на встречи с подзащитными в колонии и СИЗО Иркутской области, следует из письма, опубликованного на сайте региональной адвокатской палаты и адресованного прокурору Приангарья Андрею Ханько.

«В Адвокатскую палату Иркутской области поступают обращения адвокатов об ограничении доступа в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области и в другие учреждения уголовно-исполнительной системы для встреч с подзащитными. Отказы в допуске с целью оказания юридической помощи подзащитным по уголовным делам мотивированны распоряжением руководства о необходимости предъявления адвокатами QR-кода», – говорится в тексте письма, которое написал президент адвокатской палаты Олег Смирнов.

Он также отметил, что такой пропускной режим является незаконным, поскольку подобные учреждения не внесены главой Приангарья в список тех, которые запрещено посещать без вакцинации и прочих документов. Также подобное ограничение нарушает и федеральный закон.

«Учитывая, что процесс оказания юридической помощи подзащитным носит непрерывный характер, отказ в допуске адвокатов неминуемо приведет к невозможности осуществления полноценной защиты, нарушению права лиц, содержащихся под стражей, и к срывам следственных действий», – заявил Смирнов и в завершении письма попросил прокуратуру провести проверку.