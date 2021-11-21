Усольский  бизнесмен рассказал о задержании при попытке записать обращение об отмене QR-кодов

Предприниматель из города Усолья-Сибирского Иркутской области Михаил Ожиганов был задержан правоохранительными органами при попытке записать видеооращение, адресованное губернатору региона Игорю Кобзеву, депутатам местного заксобрания и думы, с просьбой отменить в Приангаре QR-коды, рассказал сам бизнесмен.

«Вчера полиция по заявлению каких-то «доброжелателей» <…> отрабатывала обращение лиц города Усолья-Сибирского, которые сообщили, что сегодня Михаил Михайлович Ожиганов собирается записывать видеообращение к нашему губернатору с требованием отмены инициативы», – заявил активист.

По словам Ожиганова, люди, обратившиеся в полицию, дезинформировали правоохранительные органы, рассказав, что бизнесмен якобы собирается «устраивать какие-то хулиганские действия, какие-то волнения». На деле – активист планировал лишь запись обращения, которая, по его словам, была согласована с полицией.

Ожиганов отмечает, что он и люди, которые хотели создать обращение – ничего не нарушали: это они собираются доказать, если будет необходимо в суде. Записать ролик они хотели в попытке выйти на диалог с властью, до которой они намеревались донести свою позицию.

Напомним, ранее жители Иркутска, Ангарска и Шелехова, среди которых был Ожиганов, записывали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с аналогичной просьбой – отменить QR-коды в Приангарье.