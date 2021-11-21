Иркутские спортсмены выиграли первенство России по керлингу

Первенство России по керлингу среди юношей состоялось на этой неделе в Сочи. Иркутские спортсмены завоевали первое место в состязании, рассказал глава региона Игорь Кобзев.

«В составе команды «Комсомолл 2» выступали Данил Мухорин, Кирилл Палагней, Николай Лысаков и скип, то есть капитан, Михаил Власенко. Тренер команды – Анна Васильевна Трухина. Поздравляю с отличным выступлением!» – сказал глава региона.

В турнире участвовали 24 команды. Спортсмены приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского краёв, Республики Татарстан, Московской, Новосибирской и других областей. Сборная столицы стала второй, команда Челябинской области – третьей.

На этом состязания не закончились: сейчас там соревнуются керлингистки до 19 лет. Среди участниц – три команды из Иркутской области.