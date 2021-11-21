Правительство Приангарья вручило более 10 млн рублей авторам социально значимых проектов

Накануне министерство по молодежной политике Иркутской области выбрало победителей регионального грантового конкурса на реализацию социально значимых проектов, чемпионы получили награды в общей сумме более 10 млн рублей, сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев.

«Всего поступило 290 заявок из 38 муниципалитетов региона. Размер сумм разный, от 30 до 300 тысяч рублей. Эксперты определили 59 инициатив-победителей на сумму более 10 млн рублей. Причем 7 млн рублей мы перераспределили с организации форума «Байкал» и направили на идеи молодежи», – рассказал глава региона.

Конкурс проводился по 13 номинациям. Самыми востребованными направлениями стали развитие внутреннего туризма и экологического просвещения, вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, в творчество.