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Прожиточный минимум для работающих россиян составит 13 793 рубля

С 2022 года в России изменится размер прожиточного минимума для разных категорий граждан. Для работающих россиян он составит 13 793 руб., для детей — 12 274 руб., для пенсионеров — 10 882 руб. Это следует из поправки президента России Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которую уже поддержали в Госдуме.

Сейчас сумма прожиточного минимума составляет 11 653 руб. на душу населения. У трудоспособных граждан это 12 702 руб., у детей — 11 303 руб., для пенсионеров — 10 022 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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