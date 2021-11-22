ВТБ продает акции Магнита

ВТБ выходит из Магнита через размещение акций на рынке и сделку с группой Александра Винокурова, Marathon Group, отмечают аналитики ПСБ.

– Акции Магнита негативно отреагировали на данную новость, что связано с фактом неопределенности дальнейшего развития сети. Однако мы продолжаем позитивно смотреть на его долгосрочные перспективы и считаем, что негативный эффект будет носить временный характер. Сохраняем наш целевой ориентир по акциям Магнита на уровне 7650 рублей за акцию и будем ждать по итогам года синергетический эффект от слияния с Дикси. Потенциал роста – 25%, – подчеркивают аналитики.

ВТБ выходит из инвестиции в розничную сеть Магнит, крупнейшим акционером которой банк стал в 2018 году. Как говорится в сообщении ВТБ, до 4,4% акций ритейлера будет продано на рынке в рамках сделки ускоренного букбилдинга, а оставшуюся часть пакета - 12,88% Магнита - ВТБ договорился продать Marathon Group Александра Винокурова исходя из той цены за акцию, которая сложится в рамках АВВ. Доля Marathon в Магните по итогам сделки (в случае согласования с ФАС) вырастет до 29,75%, что сделает ее крупнейшим акционером. Однако группа не собирается наращивать свой пакет до контрольного, сказано в релизе.

В целом, Marathon Group инвестирует в 4-х направлениях: фармацевтика, ритейл, транспортная инфраструктура и сельское хозяйство. В ее составе на данный момент находятся франчайзи сети ресторанов быстрого питания KFC, зерновой Деметра Холдинг, производитель антисептиков Бентус Лаборатории, IQSport (занимается спортивным сопровождением и консалтингом в пяти циклических видах спорта) и профессиональная велокоманда Marathon-Tula Cycling Team. Marathon Group также являлась акционером торговой сети Fix Price, но продала основную часть своего пакета в ходе размещения весной 2021-го года и полностью вышла из состава акционеров в сентябре.

Акции Магнита негативно отреагировали на данную новость. Это связано с фактом неопределенности дальнейшего развития сети. Сначала драйвером роста Магнита был основатель С. Галицкий, после – госбанк в лице ВТБ, и главным вопросом сейчас является, каким образом будет выстраиваться стратегия компании и сохранится ли она в прежнем виде. В составе Магнита Marathon Group с 2018 г. и поступательно наращивает долю.

– Так как группа является стратегическим инвестором, то мы считаем, что Marathon будет стремиться к полной реализации синергетического эффекта с Дикси и выходу на лидирующие позиции в ритейле, – считают аналитики. – За последний год Магнит увеличил LFL сильнее ближайших конкурентов, нарастил значительно долю рынка и вплотную приблизился к лидеру российского ритейла – Х5. Мы продолжаем позитивно смотреть на его долгосрочные перспективы и считаем, что это событие умеренно негативно скажется на бумагах Магнита. Оно в целом означает, что ВТБ завершил свой инвестиционный цикл в компании в качестве финансового инвестора, что может сигнализировать о зрелости Магнита. Мы ждем, что негативный эффект на акции будет носить временный характер, и Marathon Group продолжит курс развития ритейлера, начатый в этом году. Также напоминаем, что Магнит регулярно платит дивиденды и пересматривает дивидендную политику в пользу инвесторов. В связи с этим мы сохраняем наш целевой ориентир по акциям Магнита на уровне 7650 рублей за акцию и будем ждать по итогам года синергетический эффект от слияния с Дикси. Потенциал роста – 25%.