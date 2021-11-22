Ревакцинация эффективнее первой прививки – Центр имени Гамалеи

Эффективность вакцины снижается через шесть-восемь месяцев после первого применения, рассказал Владимиру Путину заместитель директора Центра им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов.

Специалист рассказал о том, что ревакцинация востребована через определённое количество времени после вакцинации, в среднем, это полгода. При этом эффект от нее как правило в 1,6 раза больше, чем после первой вакцинации

«У нас прописано в методических рекомендациях, что через полгода – в неблагоприятных эпидусловиях (неблагоприятные условия определяет Роспотребнадзор и главный санитарный врач), а в условиях, когда у нас нет такого большого пандемического, эпидемического подъёма, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год», – заключает Денис Логунов.