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От коронавируса умер главврач Диагностического центра Игорь Ушаков

Об этом сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе минздрава региона​​​​​ утром 22 ноября.

Игорь Васильевич Ушаков родился 25 сентября 1957 года. С 2008 года работал главным врачом Иркутского диагностического центра.

Впервые в Иркутской области Игорь Ушаков внедрил в практическую деятельность ультразвуковые методы исследования, компьютерную спирометрию и другие современные виды исследований.

Создал уникальную для России инновационную систему управления медицинской организацией.

Помимо этого, он создал Центр телемедицины, позволяющий проводить сеансы оперативных и удаленных телеконсультаций. Игорь Васильевич впервые в Иркутской области внедрил в практическую деятельность более 450 новых лечебно-диагностических методик, созданы Центр биопсийной диагностики кожи (впервые в России), Центр диагностики и профилактики остеопороза.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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