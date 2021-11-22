Банки подняли ипотечные ставки по базовым программам

Крупные российские банки за последние две недели повысили ставки по базовым ипотечным программам в среднем на 0,4-1 процентный пункт, сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs.

Банк России на заседании 22 октября шестой раз подряд повысил ключевую ставку, в совокупности на 3,25 п. п., доведя ее до уровня 7,5% годовых, и дал сигнал о ее возможном дальнейшем повышении вплоть до 1 п. п. Глава регулятора Эльвира Набиуллина при этом отмечала, что ужесточение денежно-кредитной политики не противоречит доступности ипотеки в России, а сдерживает рост ипотечных ставок. Она подчеркивала, что ставки по ипотечным кредитам сейчас немного выше, чем были во время действия льготной программы, они при этом выросли намного меньше, чем ключевая ставка.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), предоставленным ТАСС, полная стоимость ипотечных кредитов (процентная ставка плюс иные обязательные платежи) в России с января по сентябрь в среднем выросла на 0,6 п. п. – с 8,6% до 9,2% годовых. Согласно информации мониторинга ДОМ.РФ на 15 ноября 2021 года, средневзвешенные ставки предложения по кредитам на новостройки составили 8,87%, на готовое жилье – 9,26%, по кредитам, выданным на цели рефинансирования, – 8,66%.