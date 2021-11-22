Зарплатные ожидания иркутян на 18% меньше, чем у россиян в целом

Служба исследований hh.ru проанализировала (исследование есть у SIA.RU) более двух миллионов резюме, открытых в 25 крупнейших городах России, и выяснила, в каких из них соискатели рассчитывают на самую высокую зарплату.
Первое место в рейтинге зарплатных аппетитов ожидаемо заняла Москва – местные соискатели в среднем рассчитывают на зарплату в 76 405 рублей. Обращает на себя внимание тот факт, что ожидания московских работников на 45% выше, чем в среднем по России.
На втором месте оказались соискатели из Санкт-Петербурга, они хотели бы зарабатывать в среднем 54 498 рублей, что максимально близко к средним значениям по стране, всего на 3% больше.
На третьем месте – соискатели из Екатеринбурга с зарплатными ожиданиями в 45 706 рублей, что на 13% меньше среднего по стране.
Иркутск оказался на пятом месте, здесь ожидания работников на уровне 42 779 рублей, что на 18,8% нижем, чем у россиян в целом.
На самые высокие зарплаты в Сибири претендуют соискатели из Новосибирска, 44 654 рублей. Самые скромные зарплатные аппетиты – у жителей Барнаула, в среднем они рассчитывают всего на 34 533 рубля, что на 34% меньше, чем ожидания по стране в целом.
- Москва – 76 405 руб.
- Санкт-Петербург – 54 498 руб.
- Екатеринбург – 45 706 руб.
- Новосибирск – 44 654 руб.
- Красноярск – 43 428 руб.
- Тюмень – 43 137 руб.
- Краснодар – 43 071 руб.
- Иркутск – 42 779 руб.
- Уфа – 42 413 руб.
- Казань – 41 277 руб.
- Ростов-на-Дону – 40 935 руб.
- Томск – 40 504 руб.
- Самара – 39 797 руб.
- Челябинск – 38 748 руб.
- Воронеж – 38 436 руб.
- Пермь – 38 377 руб.
- Омск – 37 965 руб.
- Кемерово – 37 553 руб.
- Саратов – 37 432 руб.
- Волгоград – 36 999 руб.
- Ярославль – 36 713 руб.
- Тольятти – 36 327 руб.
- Ижевск – 35 572 руб.
- Ульяновск – 35 542 руб.
- Барнаул – 34 533 руб.
Россия в целом – 52 703 руб.