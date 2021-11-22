На антитеррористическую защиту объектов образования Иркутской области потратят 500 млн рублей

Средства реализуют в 2022-2024 годах, сообщили SIA.RU в администрации области.

«В связи с вооруженными нападениями на учебные заведения, совершенными в сентябре-октябре 2021 года, мы на заседании региональной антитеррористической комиссии еще раз возвращаемся к вопросу об организации дополнительных проверок защищенности объектов образования», – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Для устранения недостатков антитеррористической защищенности государственных образовательных организаций на 2022-2024 годы в областном бюджете запланировано финансирование в объеме 500 млн рублей.

Напомним, что в 2021 году Россию потрясли два крупных нападения на образовательные учреждения. Первое произошло в Казани 11 мая. Пострадали более 20 человек. Второе – в Перми. Погибли 6 человек. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.