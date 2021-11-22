Работать на пенсии продолжат 4 из 10 иркутян

Самые высокие пенсионные ожидания – в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые скромные – в Кирове и Ижевске.

Представители экономически активного населения России поделились своими представлениями об основных источниках дохода на пенсии и мечтами о достойном размере государственного пенсионного обеспечения. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие более 32 тыс. респондентов из всех округов страны.

Иркутск – на втором месте среди российских городов по количеству жителей, планирующих работать на пенсии (39%). 23% рассчитывают на государственную пенсию в качестве основного источника дохода, 10% – на личные сбережения. За два года число жителей Иркутска, планирующих трудиться на пенсии, выросло с 27% до 39%, а на личные сбережения стали полагаться реже (15% в 2019 году). Достойной пенсией жители Иркутска назвали 42,5 тыс. руб. В 2020 году пенсионные ожидания в Иркутске равнялись сумме 40,4 тыс. руб., а в 2019 – 38,9 тыс. руб.

На вопрос об основном источнике дохода по достижении пенсионного возраста представители экономически активного населения России чаще отвечали, что рассчитывают продолжить работать и жить на зарплату (28%). На государственную пенсию надеются 24%. Жить на личные сбережения планируют 14% опрошенных. Средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды, назвали основным источником дохода в зрелом возрасте 4% россиян. На помощь детей рассчитывает только 1 человек из 100. Другие источники дохода назвали 7% респондентов, среди них – поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и купоны по ценным бумагам.

Для молодежи возраст выхода на пенсию кажется еще очень далеким: россияне до 24 лет сейчас чаще думают, что смогут положиться на государственную пенсию. Респонденты от 25 до 44 лет чаще говорят, что рассчитывают продолжать трудиться и получать зарплату. Среди граждан старше 45-ти поровну тех, кто рассчитывает жить на пенсию и трудовые доходы (по 30%).

Реже всего на государственную пенсию россияне полагались в посткризисном 2009-м (лишь 7%), чаще всего – в прошлом году (25%). На первом же месте в качестве основного источника дохода по достижении пенсионного возраста россияне практически всегда указывали зарплату, лишь в 2009-м каждый третий собирался жить на сбережения.

Достойная пенсия, по мнению среднестатистического россиянина, сегодня должна равняться 43 тыс. руб. в месяц (+8%, в прошлом году средние запросы были на уровне 40 тыс. руб.). Женские запросы скромнее мужских (41 и 44,7 тыс. руб. соответственно). Молодежь до 24 лет считает достойной пенсией 35,8 тыс. руб. в месяц, россияне старше 45 лет – 45 тыс. руб. Чем выше уровень дохода, тем выше и пенсионные ожидания: 37 тыс. руб. – у россиян с зарплатой менее 30000 руб. и 48 тыс. руб. – у тех, кто зарабатывает более 80000 руб. в месяц.