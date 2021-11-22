Новая партия «Спутник Лайт» поступила в Иркутскую область

52 800 доз однокомпонентной вакцины распределят по пунктам вакцинации Приангарья. Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба сообщил глава региона Игорь Кобзев.

За три недели в социальных сетях поступило почти 300 обращений по вакцинации.

«Заручился поддержкой Михаила Мурашко по вопросу увеличения поставок «Спутника Лайт» в регион. Вся вакцина тут же распределяется и направляется по медицинским организациям. При этом в области в достаточном количестве вакцина «Спутник V», запас составляет почти 200 тысяч доз», – сказал губернатор.

Игорь Кобзев поручил минздраву региона проработать вопрос по открытию дополнительных пунктов вакцинации. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили более 943 тысяч человек, второй – более 654 тысяч человек.