Совет директоров Альфа-Банка утвердил новых членов правления

Совет директоров Альфа-Банка принял решение о включении четырех новых членов в состав правления.

Это топ-менеджеры банка, занимающие руководящие позиции на протяжении нескольких лет:

· Алексей Гиязов, директор по маркетингу, член правления;

· Андрей Гулецкий, директор по управлению рисками, член правления;

· Юлия Михайлова, директор по развитию сети, продвинутой аналитике и фронт-решениям, член правления;

· Александра Тымбай, директор по стратегическому развитию, член правления.

Ранее их кандидатуры были утверждены Центральным банком РФ.

«У Альфа-Банка амбициозные планы на ближайшие три года. Мы планируем расти с двукратным опережением рынка. При этом конкурентная среда и даже очертания банковского бизнеса стремительно меняются. В этих условиях нам важно адаптировать стратегические цели, удерживать фокус на управлении рисками. И одновременно — отвоевывать клиентов у конкурентов, в том числе за счет яркой и креативной рекламы. Усиление состава правления поможет реализации этих целей», — прокомментировал главный управляющий директор, член совета директоров Альфа-Банка Владимир Верхошинский.